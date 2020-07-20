«Эвертон» забил 316-й гол головой в АПЛ. Это второй результат в истории лиги

Полузащитник «Эвертона» Ришарлисон стал автором единственного гола в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Он поразил ворота ударом головой.

Это 316-й гол «Эвертона», забитый головой в АПЛ. За всю историю лиги только один клуб забивал больше — «Манчестер Юнайтед» (321).

Кроме того, этот гол для «Эвертона» стал юбилейным — 1400-м в истории АПЛ.