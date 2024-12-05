«Эвертон» крупно обыграл «Вулверхэмптон»

«Эвертон» переиграл «Вулверхэмптон» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 4:0. Игра прошла на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

В первом тайме забили Эшли Янг и Ориел Мангала. После перерыва защитник гостей Крэйг Доусон дважды забил в свои ворота.

«Эвертон» прервал безвыигрышную серию и поднялся на 15-е место, набрав 14 очков. «Вулверхэмптон» занимает 19-ю строчку — 9 очков.