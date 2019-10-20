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«Эвертон» включился в борьбу за Муссу Дембеле

13:10
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Нападающий «Лиона» Мусса Дембеле входит в сферу интересов английских клубов. На 23-летнего француза претендуют «Манчестер Юнайтед», также в борьбу за форварда включился «Эвертон», утверждает The Guardian.

Дембеле перешел в «Лион» в 2018 году из «Селтика» за 22 миллиона евро. Его контракт с французским клубом рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне нападающий провел 11 матчей во всех турнирах и забил 6 голов.

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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