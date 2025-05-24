«Эвертон» включился в борьбу за Делапа

Форвард «Ипсвича» Лиам Делап может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, на 22-летнего англичанина претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также включился в борьбу за игрока «Эвертон». Главный тренер ливерпульцев Дэвид Мойес провел встречу с Делапом.

В текущем сезоне Делап провел 39 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.