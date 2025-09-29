«Вест Хэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в первом матче под руководством Нуну Эшпириту

«Вест Хэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 6-го тура чемпионата Англии — 1:1.

На гол защитника хозяев Майкла Кина на 18-й минуте точным ударом ответил форвард «молотобойцев» Джаррод Боуэн на 65-й минуте.

«Эвертон» набрал 8 очков и поднялся на девятое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм» с 4 баллами идет на предпоследней, 19-й строчке. Команда провела первый матч под руководством португальца Нуну Эшпириту Санту, который был назначен главным тренером «Вест Хэма» 27 сентября после увольнения Грэма Поттера.