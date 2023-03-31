«Эвертон» в конце сезона получит от «Ювентуса» 28 миллионов евро за Кина

«Эвертон» в конце сезона получит от «Ювентуса» компенсацию за форварда Мойзе Кина, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринцы заплатят за игрока 28 миллионов евро.

«Ювентус» арендовал 23-летнего итальянца в августе 2021 года за 7 миллионов евро.

В этом сезоне на счету форварда 34 матча и 7 голов.