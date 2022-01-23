«Эвертон» требует от «Вест Хэма» 60 миллионов фунтов за Калверта-Льюина

«Вест Хэм» интересуется нападающим «Эвертона» Домиником Калвертом-Льюином, сообщает The Sun.

По информации источника, «молотобойцы» хотят усилить линию атаки и готовят предложение по 24-летнему англичанину. Сообщается, что мерсисайдцы готовы продать форварда за 60 миллионов фунтов.

В сезоне-2021/22 Калверт-Льюин провел 6 матчей за «Эвертон», на его счету 3 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 40,5 миллиона фунтов.