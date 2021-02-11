5:4! «Эвертон» в дополнительное время выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии

«Эвертон» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии. «Ириски» одолели соперника в дополнительное время со счетом 5:4.

Кубок Англии

1/8 финала

«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур» — 5:4 д.в. (3:2, 1:2, 1:0)

Голы: Санчес, 3 (0:1). Калверт-Льюин, 36 (1:1). Ришарлисон, 38 (2:1). Сигурдссон, 43 — с пенальти (3:1). Ламела, 45+3 (3:2). Санчес, 57 (3:3). Ришарлисон, 68 (4:3). Кейн, 83 (4:4). Бернард, 97 (5:4).

«Эвертон»: Ольсен, Динь (Холгейт, 107), Кин, Мина, Годфри, Сигурдссон, Дукуре, Т.Дэйвис, Ивоби (Бернард, 70), Калверт-Льюин (Коулман, 55), Ришарлисон.

«Тоттенхэм Хотспур»: Ллорис, Алдервейрелд, Доэрти (Сиссоко, 99), Б.Дэйвис, Санчес, Хейбьерг, Ндомбеле (Уинкс, 90), Сон Хын Мин, Ламела (Винисиус, 98), Лукас Моура (Алли, 77), Бергвайн (Кейн, 53).

Предупреждения: Сигурдссон, 47. Мина, 66. Алли, 88. Ришарлисон, 90+2. Динь, 90+3. Кейн, 90+3. Уинкс, 100.

Судья: Кут (Англия).

10 февраля. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».