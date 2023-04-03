«Тоттенхэм» не удержал победу над «Эвертоном» в первом матче после увольнения Конте
«Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 29-го тура АПЛ — 1:1.
Счет встречи на 68-й минуте с пенальти открыл Харри Кейн. За 10 минут до этого «Эвертон» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Абдулайе Дукуре. На 88-й минуте составы уравнялись — арбитр удалил форварда лондонцев Лукаса Моуру, а через две минуты Майкл Кин вырвал для хозяев поля ничью.
Встреча стала первой для «Тоттенхэма» под руководством и.о. главного тренера Кристиана Стеллини. 27 марта «шпоры» объявили об увольнении Антонио Конте.
Лондонцы набрали 50 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, догнав по очкам «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», но у конкурентов есть по две игры в запасе. «Эвертон» с 27 очками вырвался из зоны вылета и расположился на 15-й строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|29
|23
|3
|3
|70-27
|72
|
2
|Ман. Сити
|28
|20
|4
|4
|71-26
|64
|
3
|МЮ
|27
|15
|5
|7
|41-37
|50
|
4
|Тоттенхэм
|29
|15
|5
|9
|53-41
|50
|
5
|Ньюкасл
|27
|13
|11
|3
|41-19
|50
|
6
|Брайтон
|26
|12
|7
|7
|49-34
|43
|
7
|Брентфорд
|28
|10
|13
|5
|46-37
|43
|
8
|Ливерпуль
|27
|12
|6
|9
|48-33
|42
|
9
|Астон Вилла
|28
|12
|5
|11
|37-39
|41
|
10
|Фулхэм
|28
|11
|6
|11
|39-39
|39
|
11
|Челси
|28
|10
|8
|10
|29-30
|38
|
12
|Кр. Пэлас
|29
|7
|9
|13
|24-39
|30
|
13
|Вулверхэмптон
|29
|7
|7
|15
|23-42
|28
|
14
|Нот. Форест
|28
|6
|9
|13
|23-50
|27
|
15
|Борнмут
|28
|7
|6
|15
|27-55
|27
|
16
|Лидс
|28
|6
|8
|14
|36-48
|26
|
17
|Эвертон
|29
|6
|9
|14
|23-41
|27
|
18
|Лестер
|28
|7
|4
|17
|39-49
|25
|
19
|Вест Хэм
|27
|7
|6
|14
|25-34
|27
|
20
|Саутгемптон
|29
|6
|5
|18
|23-47
|23
|1.04
|14:30
|
Ман. Сити – Ливерпуль
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Арсенал – Лидс
|4 : 1
|1.04
|17:00
|
Борнмут – Фулхэм
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Брайтон – Брентфорд
|3 : 3
|1.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|2 : 1
|1.04
|17:00
|
Нот. Форест – Вулверхэмптон
|1 : 1
|1.04
|19:30
|
Челси – Астон Вилла
|0 : 2
|2.04
|16:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|1 : 0
|2.04
|18:30
|
Ньюкасл – МЮ
|2 : 0
|3.04
|22:00
|
Эвертон – Тоттенхэм
|1 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|28
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|22
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|17
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|19
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|27
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|19
|1
|5