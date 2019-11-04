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«Эвертон» сообщил, что Гомешу предстоит операции после страшной травмы

09:09

«Эвертон» на своем официальном сайте сообщил о том, что полузащитнику команды Андре Гомешу предстоит перенести операцию. Игрок получил тяжелую травму лодыжки в матче 11-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» (1:1).

— Гомешу предстоит операция на травмированной лодыжке. После того как его унесли с поля, он отправился в больницу вместе с членами медицинской команды «Эвертона». После прохождения осмотра подтвердилось, что у игрока перелом костей правой лодыжки, — говорится в сообщении.

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