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«Эвертон» согласовал условия контракта с Таунсендом

16:24
Андрос Таунсенд. Фото AFP
Андрос Таунсенд. Фото AFP
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Полузащитник Андрос Таунсенд станет игроком «Эвертона». Английский клуб подпишет 30-летнего футболиста на правах свободного агента, сообщает Sky Sports.

У Таунсенда в июне закончился контракт с «Кристал Пэлас», за который он выступал с 2016 года.

Отметим, что Таунсенд уже работал с новым главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом в «Ньюкасле».

В прошлом сезоне игрок провел 34 матча в чемпионате АПЛ, забил гол и сделал пять передач.

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Иван Шитик все материалы автора

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