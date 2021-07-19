«Эвертон» согласовал условия контракта с Таунсендом
16:24
Полузащитник Андрос Таунсенд станет игроком «Эвертона». Английский клуб подпишет 30-летнего футболиста на правах свободного агента, сообщает Sky Sports.
У Таунсенда в июне закончился контракт с «Кристал Пэлас», за который он выступал с 2016 года.
Отметим, что Таунсенд уже работал с новым главным тренером «Эвертона» Рафаэлем Бенитесом в «Ньюкасле».
В прошлом сезоне игрок провел 34 матча в чемпионате АПЛ, забил гол и сделал пять передач.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю