«Эвертон» разгромил «Вест Бромвич». Калверт-Льюин сделал хет-трик

«Эвертон» во втором туре АПЛ на своем поле разгромил «Вест Бромвич» со счетом 5:2. В составе «ирисок» хет-трик оформил нападающий Доминик Калверт-Льюин.

Отметим, что с конце первого тайма «Вест Бромвич» играл в меньшинстве после удаления Киэрана Гиббса. В перерыве также был удален главный тренер «дроздов» Славен Билич.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

2-й тур

«Эвертон» — «Вест Бромвич Альбион» — 5:2 (2:1)

Голы: Диангана, 10 (0:1). Калверт-Льюин, 31 (1:1). Хамес Родригес, 45 (2:1). Перейра, 47 (2:2). М-л.Кин, 54 (3:2). Калверт-Льюин, 62 (4:2). Калверт-Льюин, 66 (5:2).

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Хамес Родригес (М-з.Кин, 78), Аллан, Андре Гомеш, Дукуре (Сигурдссон, 65), Калверт-Льюин (Ивоби, 71), Ришарлисон.

«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор, Сойерс (Филд, 75), Робинсон, Перейра (Филлипс, 71), Диангана (Эдвардс, 71).

Предупреждение: Дукуре, 16.

Удаление: Гиббс, 45+1.

Судья: Дин (Англия).

19 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».