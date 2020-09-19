«Эвертон» разгромил «Вест Бромвич». Калверт-Льюин сделал хет-трик
«Эвертон» во втором туре АПЛ на своем поле разгромил «Вест Бромвич» со счетом 5:2. В составе «ирисок» хет-трик оформил нападающий Доминик Калверт-Льюин.
Отметим, что с конце первого тайма «Вест Бромвич» играл в меньшинстве после удаления Киэрана Гиббса. В перерыве также был удален главный тренер «дроздов» Славен Билич.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
2-й тур
«Эвертон» — «Вест Бромвич Альбион» — 5:2 (2:1)
Голы: Диангана, 10 (0:1). Калверт-Льюин, 31 (1:1). Хамес Родригес, 45 (2:1). Перейра, 47 (2:2). М-л.Кин, 54 (3:2). Калверт-Льюин, 62 (4:2). Калверт-Льюин, 66 (5:2).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, М-л.Кин, Мина, Хамес Родригес (М-з.Кин, 78), Аллан, Андре Гомеш, Дукуре (Сигурдссон, 65), Калверт-Льюин (Ивоби, 71), Ришарлисон.
«Вест Бромвич Альбион»: Джонстон, Гиббс, Бартли, Аджайи, Ферлонг, О`Ши, Ливермор, Сойерс (Филд, 75), Робинсон, Перейра (Филлипс, 71), Диангана (Эдвардс, 71).
Предупреждение: Дукуре, 16.
Удаление: Гиббс, 45+1.
Судья: Дин (Англия).
19 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».