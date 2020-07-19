«Эвертон» рассматривает трансфер полузащитника «Ливерпуля» Лалланы

«Эвертон» является одним из четырех претендентов на полузащитника «Ливерпуля» Адама Лаллану, сообщает The Telegraph.

Контракт англичанина заканчивался в июне, но игрок согласился продлить его до официального завершения сезона. Однако, по сообщениям Sky Sports, футболист не хочет вновь играть за «Ливерпуль», желая определиться с будущей командой. «Эвертон» рассматривает кандидатуру Лалланы для укрепления полузащиты.

32-летний футболист в нынешнем сезоне провел 22 матча во всех турнирах, забив один гол и оформив одну результативную передачу. За «Ливерпуль» Лаллана играл с 2014 года.