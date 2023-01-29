«Эвертон» проявляет интерес к экс-защитнику ЦСКА Бекао

«Эвертон» проявляет интерес к защитнику «Удинезе» Родриго Бекао, сообщает Daily Mail.

Контракт 27-летнего бразильца с итальянской командой рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник провел в серии А 13 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, Бекао выступал в сезоне-2018/19 на правах аренды за ЦСКА, после чего подписал контракт с итальянским клубом.