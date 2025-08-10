«Эвертон» продолжает переговоры об аренде Грилиша

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в «Эвертоне», сообщает Times.

По сведениям источника, ливерпульский клуб продолжает переговоры об аренде 29-летнего англичанина. Переход может обойтись в 13,8 миллиона евро.

Грилиш выступает за «Манчестер Сити» с 2021 года. В сезоне-2024/25 он провел 32 матча за «горожан» во всех турнирах, забив 3 гола и сделав 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.