«Эвертон» продлит контракт с нападающим Калверт-Льюином до 2025 года

«Эвертон» предложил нападающему команды Доминику Калверту-Льюину новый контракт, сообщает BBC.

По информации источника, клуб предложил 22-летнему игроку долгосрочное соглашение, рассчитанное до конца июня 2025 года. Как сообщает издание, сам англичанин готов принять предложение и продолжить карьеру в составе «ирисок». Нынешний контракт Калверта-Льюина с «Эвертоном» действует до лета 2023 года.

В сезоне-2019/20 на счету Калверт-Льюина 15 голов и 1 результативная передача в 31 матче за «Эвертон». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего англичанина в 22 миллиона евро.