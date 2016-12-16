13:31 16 декабря | ФУТБОЛ — Англия

"Эвертон" продлил контракты с Бэйнсом, Бэрри и Холгейтом

0
0
0

"Эвертон" объявил о подписании новых контрактов с тремя игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, 20-летний защитник Мэйсон Холгейт поставил подпись под соглашением до 2021 года, 32-летний защитник Лейтон Бэйнс продлил контракт до 2019 года, а 35-летний полузащитник Гарет Бэрри по новому договору будет выступать за "ирисок" до 2018 года.

- Такие игроки, как Лейтон Бэйнс и Гарет Бэрри, являются лидерами в раздевалке и на поле, - отметил главный тренер Роналд Куман. - Для молодых игроков они также в некоторой степени являются учителями.

0
0
0
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ