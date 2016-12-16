"Эвертон" продлил контракты с Бэйнсом, Бэрри и Холгейтом

"Эвертон" объявил о подписании новых контрактов с тремя игроками. Как сообщает пресс-служба клуба, 20-летний защитник Мэйсон Холгейт поставил подпись под соглашением до 2021 года, 32-летний защитник Лейтон Бэйнс продлил контракт до 2019 года, а 35-летний полузащитник Гарет Бэрри по новому договору будет выступать за "ирисок" до 2018 года.

- Такие игроки, как Лейтон Бэйнс и Гарет Бэрри, являются лидерами в раздевалке и на поле, - отметил главный тренер Роналд Куман. - Для молодых игроков они также в некоторой степени являются учителями.