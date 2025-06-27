«Эвертон» продлил контракт с защитником Коулманом

«Эвертон» подписал новое соглашение с защитником Шеймусом Коулманом. Оно рассчитано до лета 2026 года.

36-летний футболист выступает за клуб из Ливерпуля с 2009 года и является капитаном команды.

«Я люблю «Эвертон», поэтому возможность продолжать играть за этот особенный клуб значит для меня и моей семьи все. Как и каждый из наших страстных болельщиков, я жил и дышал тем, что было трудным для клуба в последние несколько лет, и вложил свое сердце и всю душу, чтобы помочь нам преодолеть это», — заявил Коулман.

В минувшем сезоне защитник провел пять матчей в чемпионате Англии. Его игровое время составило 215 минут.