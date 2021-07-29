«Эвертон» продлил контракт с капитаном команды

Капитан «Эвертона» Шеймус Коулман продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2023 года, сообщает сайт клуба.

Защитник перешел в стан «ирисок» в 2009 за 60 тысяч фунтов стерлингов из «Слайго Роверс» и провел за мерсисайдский клуб 350 матчей.

Коулман также является капитаном сборной Ирландии, за которую сыграл 59 матчей.