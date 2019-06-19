"Эвертон" продлил контракт с Бэйнсом

"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Лейтоном Бэйнсом. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до июня 2020 года. Для футболиста это будет 13-й сезон в составе "ирисок".

34-летний Лейтон Бэйнс в прошедшем сезоне провел восемь матчей за "Эвертон". Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

✍️ | It's official! Leighton Baines has signed a new one-year deal and will embark on his 1️⃣3️⃣th season with #EFC!



➡️ https://t.co/Gsr26XsWrC pic.twitter.com/SA4F8Q3HP6 — Everton (@Everton) 19 июня 2019 г.

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