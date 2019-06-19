21:45 | Футбол — Англия

"Эвертон" продлил контракт с Бэйнсом

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"Эвертон" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Лейтоном Бэйнсом. Соглашение рассчитано на один год и будет действовать до июня 2020 года. Для футболиста это будет 13-й сезон в составе "ирисок".

34-летний Лейтон Бэйнс в прошедшем сезоне провел восемь матчей за "Эвертон". Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

 

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https://www.sport-express.ru/football/england/

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