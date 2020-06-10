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«Эвертон» примет «Ливерпуль» на домашнем стадионе

13:50
&quot;Гудисон Парк&quot;. Фото ФК "Эвертон".
&quot;Гудисон Парк&quot;. Фото ФК "Эвертон".
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«Эвертон» на своем официальном сайте подтвердил, что домашний стадион команды «Гудисон Парк» готов принять матч чемпионата Англии против «Ливерпуля». Из-за пандемии коронавируса игра пройдет без зрителей.

Решение о проведении матча на «Гудисоне» было принято сегодня после переговоров с участием местных властей и обоих клубов.

Ранее стало известно, что чемпионат Англии возобновится после паузы, связанной с пандемией. Матч «Эвертон» — «Ливерпуль» состоится 21 июня. Начало в 21.00 по московскому времени.

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