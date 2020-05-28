«Эвертон» претендует на Година

«Эвертон» интересуется защитником «Интера» Диего Годином, сообщает Calciomercato.

По информации источника, английский клуб планирует сделать предложение по 34-летнему уругвайцу уже в летнее трансферное окно. Сообщается, что «нерадзурри» готовы расстаться с защитником. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Годину со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма».

Годин провел за «Интер» 25 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость уругвайца в 8 миллионов евро.