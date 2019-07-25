22:47 | Футбол — Англия

"Эвертон" представил дизайн нового стадиона. Фото

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"Эвертон" представил дизайн нового стадиона клуба. В официальном Twitter команды появились изображения будущей арены.

"Эвертон" планирует построить новую арену на севере Ливерпуля. Стоимость работ может составить 500 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. Потенциальная вместимость арены варьируется от 52 до 62 тысяч мест. Клуб планирует переехать на новый стадион в 2023 году.     

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