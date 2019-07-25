"Эвертон" представил дизайн нового стадиона. Фото

"Эвертон" представил дизайн нового стадиона клуба. В официальном Twitter команды появились изображения будущей арены.

🏟 | “A stunning brick, steel and glass design which takes its inspiration from the buildings nearby.” #EFC



Iconic. 😍 pic.twitter.com/za4BqF5Tpy — Everton (@Everton) July 25, 2019

"Эвертон" планирует построить новую арену на севере Ливерпуля. Стоимость работ может составить 500 миллионов фунтов стерлингов, сообщает Sky Sports. Потенциальная вместимость арены варьируется от 52 до 62 тысяч мест. Клуб планирует переехать на новый стадион в 2023 году.