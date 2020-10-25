«Эвертон» потерпел первое поражение в сезоне

«Эвертон» проиграл «Саутгемптону» в матче 6-го тура АПЛ — 0:2.

У «святых» отличились полузащитник Джеймс Уорд-Проуз и нападающий Чи Адамс.

Это поражение стало первым для «Эвертона» в сезоне-2020/21. «Ириски» продолжают лидировать в турнирной таблице с 13 очками. «Саутгемптон» благодаря победе поднялся на 5-е место, на счету команды 10 очков.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Саутгемптон» — «Эвертон» — 2:0 (2:0)

Голы: Уорд-Проуз, 27 (1:0). Адамс, 35 (2:0).

«Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Вестергор, Беднарек, Уокер-Питерс, Ромеу, Уорд-Проуз, Армстронг (Диалло, 86), Редмонд, Ингс, Адамс (Н`Лундулу, 89).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Годфри, Хамес Родригес, Сигурдссон (Делф, 58), Аллан, Дукуре (Гордон, 58), Ивоби (Бернард, 46), Калверт-Льюин.

Предупреждения: Уокер-Питерс, 57. Бернард, 64. Калверт-Льюин, 90+2.

Удаление: Динь, 72.

Судья: Френд (Англия).

25 октября. Саутгемптон. Стадион «Сент-Мэрис».