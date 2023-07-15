«Эвертон» подпишет нападающего сборной Италии Ньонто

«Эвертон» ведет переговоры с «Лидсом» по трансферу нападающего сборной Италии Вильфреда Ньонто, сообщает Sky Sports Italia.

19-летний итальянец имеет действующий контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

В прошлом сезоне Ньонто сыграл в 45 матчах во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 5 голевых передач.