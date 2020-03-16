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«Эвертон» поборется с «Интером» за полузащитника «Ромы» Пеллегрини

15:03
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«Эвертон» заинтересован в полузащитнике «Ромы» Лоренцо Пеллегрини, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 23-летним итальянцем интересуется лично главный тренер «ирисок» Карло Анчелотти, который знаком с умениями футболиста, поскольку до прошлого декабря работал в чемпионате Италии. Известно, что на Пеллегрини также претендует «Интер».

В сезоне-2019/20 на счету Пеллегрини 3 гола и 11 результативных передач в 24 матчах за «Рому». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 40 миллионов евро.

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