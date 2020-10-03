«Эвертон» победил «Брайтон», Хамес сделал дубль
19:03
«Эвертон» в домашнем матче 4-го тура премьер-лиги обыграл «Брайтон» (4:2). Дублем в составе хозяев отметился Хамес Родригес.
Чемпионат Англии. Премьер-лига. 4-й тур
«Эвертон» — «Брайтон» — 4:2 (2:1)
Голы: Калверт-Льюин, 16 (1:0). Мопей, 41 (1:1). Мина, 45+2 (2:1). Хамес Родригес, 52 (3:1). Хамес Родригес, 70 (4:1). Биссума, 90+2 (4:2).
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман (Делф, 58), Динь, Кин, Мина, Хамес Родригес (Уолкотт, 78), Сигурдссон, Дукуре, Дэйвис, Калверт-Льюин, Ришарлисон (Ивоби, 25).
«Брайтон»: Райан, Данк, Уэбстер, Уайт, Лемпти (Фелтман, 46), Марч, Биссума, Альсате (Гросс, 81), Мопей, Троссар, Конноли (Лаллана, 66).
Предупреждение: Альсате, 4.
Судья: Хупер .
3 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
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