«Эвертон» планирует подписать Флоренци

«Эвертон» интересуется защитником «Ромы» Алессандро Флоренци, сообщает Goal.com.

По информации источника, английский клуб намерен усилить правый фланг защиты и хочет приобрести 29-летнего итальянца.

Вторую половину сезона-2019/20 Флоренци провел в «Валенсии» на правах аренды, игрок провел за команду 14 матчей и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 16 миллионов евро.