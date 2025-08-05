«Эвертон» планирует подписать Дьюсбери-Холла

«Эвертон» заинтересован в трансфере полузащитника «Челси» Кирнана Дьюсбери-Холла, сообщает BBC.

По данным источника, сейчас идут переговоры по личным условиям контракта с 26-летним англичанином. Столичный клуб намерен получить за игрока около 32 миллионов евро. Дьюсбери-Холл также находится в поле зрения «Фулхэма».

В сезоне-2024/25 полузащитник в 36 матчах во всех турнирах забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт действует до 30 июня 2029 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 20 миллионов евро.