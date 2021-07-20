«Эвертон» отстранил игрока до завершения расследования дела о сексуальном преступлении

«Эвертон» на официальном сайте клуба сделал заявление об отстранении игрока.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследованиях и в настоящее время не будет делать никаких заявлений » , — говорится в сообщении.

Ранее The Sun сообщил, что футболист клуба чемпионата Англии арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей. На данный момент игрок освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования. Агент футболиста отказался от комментариев.