Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Эвертон» отстранил игрока до завершения расследования дела о сексуальном преступлении

03:25
Стадион «Эвертона». Фото AFP
Стадион «Эвертона». Фото AFP
Теги:

«Эвертон» на официальном сайте клуба сделал заявление об отстранении игрока.

«Эвертон» может подтвердить, что отстранил игрока первой команды до завершения полицейского расследования. Клуб продолжит оказывать поддержку властям в их расследованиях и в настоящее время не будет делать никаких заявлений», — говорится в сообщении.

Ранее The Sun сообщил, что футболист клуба чемпионата Англии арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей. На данный момент игрок освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования. Агент футболиста отказался от комментариев.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Гимнастка Севастьянова показала фото в коротком белом платье
Известный узбекский боец ММА Мурод Хантураев погиб в ДТП
«Токио встречает». Ефимова показала фото на фоне красивого заката
«Это настоящее средневековье». Российская делегация оценила олимпийские условия в Токио
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд