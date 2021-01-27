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«Эвертон» отпустит Боласье в «Сивасспор»

18:54
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«Сивасспор» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Яннику Боласье, сообщает Sky Sports.

Детали потенциальной сделки между клубами не сообщаются. Боласье не попал в заявку «Эвертона» на чемпионат Англии. В нынешнем сезоне у 31-летнего конголезца нет матчей за «ирисок».

Боласье пришел в «Эвертон» из «Кристал Пэласа» в 2016 году. Последние 3 сезона футболист провел в арендах в «Астон Вилле», «Андерхелте» и лиссабонском «Спортинге». Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллионов евро.

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