«Эвертон» отпустит Боласье в «Сивасспор»

«Сивасспор» проявляет интерес к полузащитнику «Эвертона» Яннику Боласье, сообщает Sky Sports.

Детали потенциальной сделки между клубами не сообщаются. Боласье не попал в заявку «Эвертона» на чемпионат Англии. В нынешнем сезоне у 31-летнего конголезца нет матчей за «ирисок».

Боласье пришел в «Эвертон» из «Кристал Пэласа» в 2016 году. Последние 3 сезона футболист провел в арендах в «Астон Вилле», «Андерхелте» и лиссабонском «Спортинге». Transfermarkt оценивает футболиста в 3,5 миллионов евро.