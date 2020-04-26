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«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина за вечеринку во время карантина

14:27
Мойзе Кин. Фото AFP
Мойзе Кин. Фото AFP
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«Эвертон» наложит штраф на нападающего команды Мойзе Кина, сообщают британские СМИ. Ранее он был уличен в нарушении карантина.

Как информирует The Star, футболист получит штраф в размере его двухнедельной зарплаты. Эта сумма составляет 160 тысяч фунтов.

20-летний форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек. Видео футболист подписал как «карантинная очистка». Позже он удалил эту видеозапись.

«Эвертон» сразу осудил поведение Кина: «Клуб регулярно подчеркивает важность соблюдения всех рекомендаций правительства, в том числе правил поведения дома и за его пределами. Мы рассылаем официальные сообщения всем сотрудникам и игрокам», — говорится в заявлении.

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