«Эвертон» оштрафует Мойзе Кина за вечеринку во время карантина

«Эвертон» наложит штраф на нападающего команды Мойзе Кина, сообщают британские СМИ. Ранее он был уличен в нарушении карантина.

Как информирует The Star, футболист получит штраф в размере его двухнедельной зарплаты. Эта сумма составляет 160 тысяч фунтов.

20-летний форвард опубликовал в социальных сетях видео с домашней вечеринки, на которой он был окружен компанией танцующих девушек. Видео футболист подписал как «карантинная очистка». Позже он удалил эту видеозапись.

«Эвертон» сразу осудил поведение Кина: «Клуб регулярно подчеркивает важность соблюдения всех рекомендаций правительства, в том числе правил поведения дома и за его пределами. Мы рассылаем официальные сообщения всем сотрудникам и игрокам», — говорится в заявлении.