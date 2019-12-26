«Эвертон» одержал победу над «Бернли» в первом матче Анчелотти
19:54
«Эвертон» в матче 19-го тура АПЛ обыграл «Бернли» со счетом 1:0.
Единственный гол на счету Доминика Калверта-Льюина. Это первая игра ливерпульцев под руководством Карло Анчелотти.
После этого матча «Эвертон» с 22 очками поднялся на 13-е место в турнирной таблице, «Бернли» с 24 очками остался на 10-й строчке.
В других матчах «Астон Вилла» обыграла «Норвич» (1:0), а «Вест Хэм» уступил «Кристал Пэласу» (1:2).
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