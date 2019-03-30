"Эвертон" обыграл "Вест Хэм" в гостевом матче

"Эвертон" победил "Вест Хэм" в гостевом матче 32-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами отметились защитник Курт Зума и нападающий Анисиу Бернард.

"Эвертон" набрал 43 очка и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. "Вест Хэм" с 42 баллами располагается на 11-й строчке.

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32-й тур

"Вест Хэм Юнайтед" - "Эвертон" - 0:2 (0:2)

Голы: Зума, 5 (0:1). Бернард, 33 (0:2).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Огбонна, Крессуэлл, Диоп, Райс, Обианг (Эрнандес, 46), Лансини, Арнаутович (Диангана, 67), Снодграсс, Лукас (Антонио, 46).

"Эвертон": Пикфорд, Коулман, Динь, Зума, Кин, Сигурдссон (Дэйвис, 85), Гей, Андре Гомеш, Бернард, Калверт-Льюин (Т.Дженк, 88), Ришарлисон (Уолкотт, 90).

Предупреждения: Ришарлисон, 42. Райс, 64.

Судья: Тирни.

30 марта. Лондон. Стадион "London Stadium".

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