«Эвертон» обыграл «Вест Хэм» и обошел «МЮ» в таблице

«Эвертон» победил «Вест Хэм» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 2:0. Ливерпульцы поднялись на 12-е место в таблице, обойдя, в частности, «Манчестер Юнайтед».

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Премьер-лига

9-й тур

«Эвертон» — «Вест Хэм» — 2:0 (1:0)

Голы: Бернард, 17 (1:0). Г.Сигурдссон, 90+2 (2:0).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, М.Кин, Мина (Холгейт, 90+4), Андре Гомеш, Дэйвис, Уолкотт (М.Кин, 86), Бернард, Ивоби (Г.Сигурдссон, 87), Ришарлисон.

«Вест Хэм»: Роберто, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Диоп, Нобл (Айети, 74), Лансини, Пабло Форнальс (Уилшир, 63), Райс, Алле, Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 46).

Предупреждения: Дэйвис, 45+3. Райс, 70. Диоп, 78. Андре Гомеш, 89.

Судья: Тирни.

19 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».