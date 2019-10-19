«Эвертон» обыграл «Вест Хэм» и обошел «МЮ» в таблице
«Эвертон» победил «Вест Хэм» в матче 9-го тура чемпионата Англии — 2:0. Ливерпульцы поднялись на 12-е место в таблице, обойдя, в частности, «Манчестер Юнайтед».
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Премьер-лига
9-й тур
«Эвертон» — «Вест Хэм» — 2:0 (1:0)
Голы: Бернард, 17 (1:0). Г.Сигурдссон, 90+2 (2:0).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Сидибе, М.Кин, Мина (Холгейт, 90+4), Андре Гомеш, Дэйвис, Уолкотт (М.Кин, 86), Бернард, Ивоби (Г.Сигурдссон, 87), Ришарлисон.
«Вест Хэм»: Роберто, Огбонна, Фредерикс, Масуаку, Диоп, Нобл (Айети, 74), Лансини, Пабло Форнальс (Уилшир, 63), Райс, Алле, Фелипе Андерсон (Ярмоленко, 46).
Предупреждения: Дэйвис, 45+3. Райс, 70. Диоп, 78. Андре Гомеш, 89.
Судья: Тирни.
19 октября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2019-2020/