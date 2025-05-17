«Эвертон» объявил о расставании с Янгом, Беговичем и Виржинией

Пресс-служба «Эвертона» сообщила, что защитник Эшли Янг и вратари Асмир Бегович и Жоау Виржиния покинут клуб по окончании текущего сезона в связи с истечением сроков их контрактов.

«Эшли Янг, присоединившийся к «ирискам» в июле 2023 года, стал важным игроком благодаря своему опыту, лидерским качествам и универсальности. За два сезона он провел 68 матчей на различных позициях, отметившись голами в ворота «Бернли» и «Вулверхэмптона».

Асмир Бегович, вернувшийся в клуб прошлым летом, ранее уже защищал цвета «Эвертона» с 2021 по 2023 год. Всего за два периода он сыграл 10 матчей.

Жоау Виржиния перешел в «Эвертон» из «Арсенала» в 2018 году. Несмотря на ограниченное игровое время (всего 8 матчей за основу), 25-летний голкипер, как и Бегович, обеспечивал здоровую конкуренцию основному вратарю Джордану Пикфорду, поддерживая высокий уровень подготовки вратарской линии», — говорится в заявлении команды.