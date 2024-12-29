«Ноттингем Форест» обыграл «Эвертон» и вышел на второе место в АПЛ
«Ноттингем Форест» на выезде победил «Эвертон» в матче 19-го тура АПЛ — 2:0.
Счет на 15-й минуте открыл Крис Вуд. На 61-й минуте преимущество гостей удвоил Морган Гиббс-Уайт.
«Ноттингем Форест» (37 очков) одержал пятую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ, обойдя «Арсенал» (36) и «Челси» (35), но у лондонских клубов есть по одной игре в запасе.
«Эвертон» (17) опустился на 16-ю позицию в турнирной таблице.
В параллельном матче «Кристал Пэлас» дома переиграл «Саутгемптон» — 2:1.
Источник: Таблица АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|17
|13
|3
|1
|40-17
|42
|
2
|Нот. Форест
|19
|11
|4
|4
|26-19
|37
|
3
|Арсенал
|18
|10
|6
|2
|35-16
|36
|
4
|Челси
|18
|10
|5
|3
|38-21
|35
|
5
|Ман. Сити
|19
|9
|4
|6
|32-26
|31
|
6
|Борнмут
|19
|8
|6
|5
|29-23
|30
|
7
|Ньюкасл
|18
|8
|5
|5
|30-21
|29
|
8
|Фулхэм
|19
|7
|8
|4
|28-25
|29
|
9
|Астон Вилла
|18
|8
|4
|6
|26-29
|28
|
10
|Брайтон
|18
|6
|8
|4
|27-26
|26
|
11
|Тоттенхэм
|19
|7
|3
|9
|41-28
|24
|
12
|Брентфорд
|18
|7
|3
|8
|32-32
|24
|
13
|Вест Хэм
|18
|6
|5
|7
|23-30
|23
|
14
|МЮ
|18
|6
|4
|8
|21-24
|22
|
15
|Кр. Пэлас
|19
|4
|8
|7
|20-27
|20
|
16
|Эвертон
|18
|3
|8
|7
|15-24
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|19
|4
|4
|11
|31-42
|16
|
18
|Лестер
|19
|3
|5
|11
|22-42
|14
|
19
|Ипсвич
|18
|2
|6
|10
|16-33
|12
|
20
|Саутгемптон
|19
|1
|3
|15
|12-39
|6
Результаты / календарь
1 тур
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|29.12
|17:30
|
Лестер – Ман. Сити
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Саутгемптон
|2 : 1
|29.12
|18:00
|
Эвертон – Нот. Форест
|0 : 2
|29.12
|18:00
|
Фулхэм – Борнмут
|2 : 2
|29.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
|2 : 2
|29.12
|20:15
|
Вест Хэм – Ливерпуль
|- : -
|30.12
|22:45
|
Астон Вилла – Брайтон
|- : -
|30.12
|22:45
|
Ипсвич – Челси
|- : -
|30.12
|23:00
|
МЮ – Ньюкасл
|- : -
|1.01
|20:30
|
Брентфорд – Арсенал
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|14
|
|
Коул Палмер
Челси
|12
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|18
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|15
|1
|5
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