Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 19:56

«Ноттингем Форест» обыграл «Эвертон» и вышел на второе место в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Нападающий «Ноттингем Форест» Крис Вуд.
Фото Reuters

«Ноттингем Форест» на выезде победил «Эвертон» в матче 19-го тура АПЛ — 2:0.

Счет на 15-й минуте открыл Крис Вуд. На 61-й минуте преимущество гостей удвоил Морган Гиббс-Уайт.

«Ноттингем Форест» (37 очков) одержал пятую победу подряд и вышел на второе место в АПЛ, обойдя «Арсенал» (36) и «Челси» (35), но у лондонских клубов есть по одной игре в запасе.

«Эвертон» (17) опустился на 16-ю позицию в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
0:2
Ноттингем Форест

В параллельном матче «Кристал Пэлас» дома переиграл «Саутгемптон» — 2:1.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
29 дек, 18:00. Selhurst Park (Лондон)
Кристал Пэлас
2:1
Саутгемптон

Источник: Таблица АПЛ
Футбол
ФК Кристал Пэлас
ФК Ноттингем Форест
ФК Саутгемптон
ФК Эвертон
Читайте также
Погибшие под Красноярском дети более 10 часов дышали токсичным веществом
Дом баскетболиста НБА Дончича ограбили в Далласе
ВС РФ освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
«Законы старения – это не про него». Что говорят в Америке об Александре Овечкине
Умар Нумагомедов и Мераб Двалишвили проведут бой за титул чемпиона на UFC 311
Спасатели извлекли тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вест Хэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча АПЛ

«Тоттенхэм» дома не удержал победу над «Вулверхэмптоном» в АПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 17 13 3 1 40-17 42
2
 Нот. Форест 19 11 4 4 26-19 37
3
 Арсенал 18 10 6 2 35-16 36
4
 Челси 18 10 5 3 38-21 35
5
 Ман. Сити 19 9 4 6 32-26 31
6
 Борнмут 19 8 6 5 29-23 30
7
 Ньюкасл 18 8 5 5 30-21 29
8
 Фулхэм 19 7 8 4 28-25 29
9
 Астон Вилла 18 8 4 6 26-29 28
10
 Брайтон 18 6 8 4 27-26 26
11
 Тоттенхэм 19 7 3 9 41-28 24
12
 Брентфорд 18 7 3 8 32-32 24
13
 Вест Хэм 18 6 5 7 23-30 23
14
 МЮ 18 6 4 8 21-24 22
15
 Кр. Пэлас 19 4 8 7 20-27 20
16
 Эвертон 18 3 8 7 15-24 17
17
 Вулверхэмптон 19 4 4 11 31-42 16
18
 Лестер 19 3 5 11 22-42 14
19
 Ипсвич 18 2 6 10 16-33 12
20
 Саутгемптон 19 1 3 15 12-39 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.12 17:30
Лестер – Ман. Сити
 0 : 2
29.12 18:00
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 1
29.12 18:00
Эвертон – Нот. Форест
 0 : 2
29.12 18:00
Фулхэм – Борнмут
 2 : 2
29.12 18:00
Тоттенхэм – Вулверхэмптон
 2 : 2
29.12 20:15
Вест Хэм – Ливерпуль
 - : -
30.12 22:45
Астон Вилла – Брайтон
 - : -
30.12 22:45
Ипсвич – Челси
 - : -
30.12 23:00
МЮ – Ньюкасл
 - : -
1.01 20:30
Брентфорд – Арсенал
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 14
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 12
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 18 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 15 1 5
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости