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«Эвертон» победил «Норвич» на своем поле

18:55
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«Эвертон» победил «Норвич» на своем поле в матче 6-го тура чемпионата Англии. «Ириски» взяли верх со счетом 2:0.

«Эвертон» набрал 13 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице. «Норвич» пока проиграл все матчи на старте сезона.

Бывший полузащитник «Ростова» Матиас Норманн вышел на поле в стартовом составе «канареек», но был заменен по ходу встречи.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Эвертон» — «Норвич» — 2:0 (1:0)

Голы: Таунсенд, 28 — с пенальти (1:0). Дукуре, 77 (2:0).

«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Годфри, Аллан, Дукуре, Таунсенд (Гордон, 76), Рондон, Ивоби (Доббин, 89), Грэй (Дэйвис, 83).

«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Ааронс, Озан Кабак (Рашица, 69), Уильямс (Яннулис, 87), Маклин, Ле Мелу, Норманн (Тзолис, 70), Пукки, Саджент.

Предупреждения: Озан Кабак, 54. Динь, 56. Ле Мелу, 80. Уильямс, 84. Гордон, 90+2.

Судья: Кут (Англия).

25 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».

«Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (0:1)

Голы: Лонгстафф, 23 (0:1). Сарр, 72 (1:1).

«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Роуз, Кико Фемения (Нгакия, 67), Трост-Эконг, Сиссоко, Куцка (Жоау Педру, 64), Клеверли (Озан Туфан, 47), Кинг, Сарр, Деннис (Этебо, 75).

«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Ритчи, Манкильо, Хэйден, Альмирон (Мерфи, 79), Уиллок (Гэйл, 84), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Предупреждения: Деннис, 17. Манкильо, 18. Ритчи, 30. Трост-Эконг, 40. Роуз, 56. Каткарт, 69. Дарлоу, 90+1.

Судья: Джиллетт (Австралия).

25 сентября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».

«Лидс» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:2 (1:0)

Голы: Рафинья, 19 (1:0). Фирпо, 67 — в свои ворота (1:1). Антонио, 90 (1:2).

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Фирпо, Ч.Крессуэлл, Клих, Филлипс, Шеклтон (Саммервилл, 90+1), Родриго, Рафинья (Робертс, 69), Джеймс (Харрисон, 46).

«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Цоуфал, А.Крессуэлл, Пабло Форнальс (Влашич, 78), Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 90+7), Бенрама, Боуэн (Доусон, 90+2).

Предупреждения: Рафинья, 20. Пабло Форнальс, 28. Антонио, 55. Мелье, 70. Робертс, 81.

Судья: Френд (Англия).

25 сентября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».

«Лестер» — «Бернли» — 2:2 (1:2)

Голы: Варди, 12 — в свои ворота (0:1). Варди, 37 (1:1). Корне, 40 (1:2). Варди, 85 (2:2).

«Лестер»: Шмейхель, Бертранд, Вестергор, Рикарду Перейра (Кастань, 47), Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Х.Барнс, Сумаре (Ихеаначо, 63), Варди, Лукман (Мэддисон, 78).

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Корне (Гудмундссон, 45+2), Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Выдра (Э.Барнс, 75), Макнейл.

Предупреждения: Вестергор, 5. Корне, 45. Уэствуд, 60. Гудмундссон, 68. Х.Барнс, 77. Тарковски, 90.

Судья: Кавана (Англия).

25 сентября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Уфа 0
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П1

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ТБ 2.5

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Обе забьют - да

31%

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Ф1 (0)

23%

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X2

15%

1.50

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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