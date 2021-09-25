«Эвертон» победил «Норвич» на своем поле
«Эвертон» победил «Норвич» на своем поле в матче 6-го тура чемпионата Англии. «Ириски» взяли верх со счетом 2:0.
«Эвертон» набрал 13 очков и идет на пятом месте в турнирной таблице. «Норвич» пока проиграл все матчи на старте сезона.
Бывший полузащитник «Ростова» Матиас Норманн вышел на поле в стартовом составе «канареек», но был заменен по ходу встречи.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
6-й тур
«Эвертон» — «Норвич» — 2:0 (1:0)
Голы: Таунсенд, 28 — с пенальти (1:0). Дукуре, 77 (2:0).
«Эвертон»: Пикфорд, Динь, Кин, Мина, Годфри, Аллан, Дукуре, Таунсенд (Гордон, 76), Рондон, Ивоби (Доббин, 89), Грэй (Дэйвис, 83).
«Норвич»: Крул, Хэнли, Гибсон, Ааронс, Озан Кабак (Рашица, 69), Уильямс (Яннулис, 87), Маклин, Ле Мелу, Норманн (Тзолис, 70), Пукки, Саджент.
Предупреждения: Озан Кабак, 54. Динь, 56. Ле Мелу, 80. Уильямс, 84. Гордон, 90+2.
Судья: Кут (Англия).
25 сентября. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
«Уотфорд» — «Ньюкасл Юнайтед» — 1:1 (0:1)
Голы: Лонгстафф, 23 (0:1). Сарр, 72 (1:1).
«Уотфорд»: Фостер, Каткарт, Роуз, Кико Фемения (Нгакия, 67), Трост-Эконг, Сиссоко, Куцка (Жоау Педру, 64), Клеверли (Озан Туфан, 47), Кинг, Сарр, Деннис (Этебо, 75).
«Ньюкасл Юнайтед»: Дарлоу, Кларк, Фернандес, Ритчи, Манкильо, Хэйден, Альмирон (Мерфи, 79), Уиллок (Гэйл, 84), Лонгстафф, Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Предупреждения: Деннис, 17. Манкильо, 18. Ритчи, 30. Трост-Эконг, 40. Роуз, 56. Каткарт, 69. Дарлоу, 90+1.
Судья: Джиллетт (Австралия).
25 сентября. Уотфорд. Стадион «Викаредж Роуд».
«Лидс» — «Вест Хэм Юнайтед» — 1:2 (1:0)
Голы: Рафинья, 19 (1:0). Фирпо, 67 — в свои ворота (1:1). Антонио, 90 (1:2).
«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Фирпо, Ч.Крессуэлл, Клих, Филлипс, Шеклтон (Саммервилл, 90+1), Родриго, Рафинья (Робертс, 69), Джеймс (Харрисон, 46).
«Вест Хэм Юнайтед»: Фабяньски, Огбонна, Зума, Цоуфал, А.Крессуэлл, Пабло Форнальс (Влашич, 78), Соучек, Райс, Антонио (Ярмоленко, 90+7), Бенрама, Боуэн (Доусон, 90+2).
Предупреждения: Рафинья, 20. Пабло Форнальс, 28. Антонио, 55. Мелье, 70. Робертс, 81.
Судья: Френд (Англия).
25 сентября. Лидс. Стадион «Элланд Роуд».
«Лестер» — «Бернли» — 2:2 (1:2)
Голы: Варди, 12 — в свои ворота (0:1). Варди, 37 (1:1). Корне, 40 (1:2). Варди, 85 (2:2).
«Лестер»: Шмейхель, Бертранд, Вестергор, Рикарду Перейра (Кастань, 47), Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Х.Барнс, Сумаре (Ихеаначо, 63), Варди, Лукман (Мэддисон, 78).
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Корне (Гудмундссон, 45+2), Тэйлор, Уэствуд, Браунхил, Вуд, Выдра (Э.Барнс, 75), Макнейл.
Предупреждения: Вестергор, 5. Корне, 45. Уэствуд, 60. Гудмундссон, 68. Х.Барнс, 77. Тарковски, 90.
Судья: Кавана (Англия).
25 сентября. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2021-2022/
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