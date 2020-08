«Эвертон» необычно представил третий комплект формы

«Эвертон» на своей странице в Twitter представил третий комплект формы. на сезон-2020/21. «Ириски» в этот раз обратились к нетрадиционным для себя бирюзовым футболкам и серым шортам.

Форму представили 11 болельщиков клуба, являющихся инвалидами. «Ириски» используют слоган: «Мы больше, чем 11 игроков. Мы больше, чем одна команда».

В прошлом сезоне АПЛ «Эвертон» занял 12-е место и не попал в еврокубки.

We are more than 11 players. We are more than one team. ?



Our 2020/21 third kit from @hummel1923 — brought to you by players from @EITC's 11 disability football teams. ?

#MoreThanEleven pic.twitter.com/Z4ZzpV26KR