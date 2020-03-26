«Эвертон» не планирует отдавать Мойзе Кина в аренду летом

«Эвертон» не намерен отдавать в аренду нападающего Мойзе Кина, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, мерсисайдский клуб планирует оставить итальянца, несмотря на слухи о том, что его адаптация в Англии складывается неудачно, и игрок может отправиться в аренду на родину.

«Эвертон» купил Кина у «Ювентуса» летом 2019 года за 27,5 миллиона евро. В сезоне-2019/20 20-летний форвард забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи в 26 матчах за «ирисок».