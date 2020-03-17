«Эвертон» намерен побороться за Хамеса с «Вулверхэмптоном»

«Эвертон» интересуется полузащитником «Реала» Хамесом Родригесом, сообщает Sky Sports.

По информации издания, «ириски» намерены побороться за 28-летнего колумбийца с «Вулверхэмптоном», который также хочет подписать игрока. Ранее сообщалось, что Хамес может обойтись «волкам» в 71 миллион фунтов.

В сезоне-2019/20 Хамес провел за «Реал» 13 матчей, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 28-летнего колумбийца в 36 миллионов фунтов.