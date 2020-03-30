«Эвертон» надеется получить разрешение на строительство нового стадиона, несмотря на эпидемию коронавирус

«Эвертон» намерен начать строительство новой современной арены, которая должна заменить стадион «Гудисон Парк», сообщает Liverpool Echo. Правда, планам «ирисок» может помешать пандемия коронавируса, которая стремительно распространяется по всей Европе.

Несмотря на это, в мерсисайдском клубе надеются получить разрешение от властей на начало строительства, которое должно начаться уже в этом году.

Новый стадион будет вмещать в себя 52 тысячи мест, тогда как «Гудисон Парк» рассчитан на 39 тысяч болельщиков.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 722 664 человек. Умерших — 33 983, выздоровевших — 151 793. В России на данный момент 1565 случаев заражения, 9 человек умерло, выздоровело — 74.