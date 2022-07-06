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Сегодня, 07:31

«Эвертон» может заменить Ришарлисона форвардом «Челси» Бройей

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Эвертон» может заменить Ришарлисона форвардом «Челси» Армандо Бройей, сообщает The Telegraph.

По данным источника, клуб из Ливерпуля уже вступил в переговоры с лондонцами по поводу трансфера 20-летнего албанца.

Ришарлисон покинул «Эвертон» в начале июля и перешел в «Тоттенхэм».

В сезоне-2021/22 Бройя выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. На счету футболиста 9 голов и 1 результативная передача в 38 матчах за «святых».

Источник: https://www.telegraph.co.uk/football/2022/07/05/everton-looking-armando-broja-possible-richarlison-replacement/
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