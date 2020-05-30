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«Эвертон» может вернуть Стоунза назад из «Манчестер Сити»

10:26
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Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс привлек внимание «Эвертона», сообщает Daily Star.

По информации источника, «ириски» не против обратной покупки 26-летнего англичанина, который уже выступал на «Гудисон Парк» с 2013 по 2016 год, после чего перешел в «Ман Сити» за 55,6 миллиона евро. Сообщается, что игроком также интересуется «Ньюкасл».

В сезоне-2019/20 Стоунс провел за «Манчестер Сити» 20 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость защитника в 36 миллионов евро.

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