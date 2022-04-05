«Эвертон» может продать Аллана в летнее трансферное окно

«Эвертон» может продать полузащитника Аллана в летнее трансферное окно, сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард намерен значительно изменить состав команды и рассматривает возможность продажи 31-летнего бразильца, чей контракт с клубом действует до конца июня 2023 года. При этом Лэмпард заинтересован в выкупе арендованного у «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека.

В сезоне-2021/22 Аллан отдал 3 результативных передачи в 26 матчах за «Эвертон». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 18 миллионов евро.