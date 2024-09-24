«Эвертон» может пригласить Саутгейта на должность главного тренера

Английский специалист Гарет Сайтгейт может возглавить «Эвертон», сообщает GiveMeSport.

По сведениям источника, потенциальный новый владелец ливерпульцев готов пригласить 54-летнего англичанина вместо Шона Дайча.

Сайтгейт тренировал сборную Англии с сентября 2016 года по лето 2024 года. Под его руководством англичане провели 102 матча, одержали 64 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 18 встречах.

На Евро-2024 года сборная Англии проиграла в финале Испании со счетом 1:2.