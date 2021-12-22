«Эвертон» может подписать защитника «Рейнджерс» Паттерсона

«Эвертон» интересуется защитником «Рейнджерс» Натаном Паттерсоном, сообщает Daily Mail.

По информации источника, английский клуб планирует подписать 20-летнего шотландца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Рейнджерс» готовы продать футболиста за 10 миллионов фунтов — эта сумма в два раза больше, чем та, которую «Эвертон» предлагал за игрока минувшим летом.

В сезоне-2021/22 Паттерсон провел 11 матчей за «Рейнджерс», на его счету 1 результативная передача.