«Эвертон» может подписать защитника «Рейнджерс» Паттерсона
06:47
«Эвертон» интересуется защитником «Рейнджерс» Натаном Паттерсоном, сообщает Daily Mail.
По информации источника, английский клуб планирует подписать 20-летнего шотландца в зимнее трансферное окно. Сообщается, что «Рейнджерс» готовы продать футболиста за 10 миллионов фунтов — эта сумма в два раза больше, чем та, которую «Эвертон» предлагал за игрока минувшим летом.
В сезоне-2021/22 Паттерсон провел 11 матчей за «Рейнджерс», на его счету 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-10333981/Everton-set-make-attempt-sign-Rangers-right-Nathan-Patterson.html
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю