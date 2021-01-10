«Эвертон» может подписать форварда «Борнмута»

«Эвертон» интересуется нападающим «Борнмута» Джошуа Кингом, сообщает The Sun.

По информации источника, «вишни» готовы отпустить 28-летнего норвежца, чей контракт действует до конца июня 2021 года. Сообщается, что «Борнмут» хочет получить в обмен на Кинга одного из футболистов «Эвертона» — защитников Джонджо Кенни или Джаррада Брэйтуэйта.

В сезоне-2020/21 Кинг провел 9 матчей за «Борнмут», на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.