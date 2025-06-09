«Эвертон» может арендовать Грилиша

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Mail.

По сведениям источника, на 29-летнего англичанина претендует «Эвертон», однако ливерпульцы могут только арендовать игрока из-за его высокой зарплаты.

В минувшем сезоне Грилиш провел 32 матча, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.