Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Англия

9 июня, 03:56

«Эвертон» может арендовать Грилиша

Сергей Разин
корреспондент

Вингер «Манчестер Сити» Джек Грилиш может продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Mail.

По сведениям источника, на 29-летнего англичанина претендует «Эвертон», однако ливерпульцы могут только арендовать игрока из-за его высокой зарплаты.

В минувшем сезоне Грилиш провел 32 матча, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Джек Грилиш
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
Читайте также
Захарова встретила 50-летний юбилей во время записи передачи «Песни от всей души»
Новая платформа Павла Дурова привлекла рекордное число мошенников
Гусеву вручили краткосрочный контракт, его ждет связка с Газзаевым, бело-голубые попрощались с мечтами о Шварце. Что происходит в «Динамо» после назначения главного тренера
ISU готовит концепцию объединенного чемпионата мира
Сотрудники ДПС пострадали в результате инцидента на юге Москвы
Названы самые неожиданные разводы иностранных спортсменов в 2025 году
Популярное видео
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Рома»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Бранн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорец» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ливерпуль» увеличил предложение по Вирцу до 140 миллионов евро

Льюис-Скелли хочет продлить контракт с «Арсеналом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 17 12 3 2 31-10 39
2
 Ман. Сити 17 12 1 4 41-16 37
3
 Астон Вилла 17 11 3 3 27-18 36
4
 Челси 17 8 5 4 29-17 29
5
 Ливерпуль 17 9 2 6 28-25 29
6
 Сандерленд 17 7 6 4 19-17 27
7
 МЮ 17 7 5 5 31-28 26
8
 Кр. Пэлас 17 7 5 5 21-19 26
9
 Эвертон 17 7 3 7 18-20 24
10
 Брайтон 17 6 6 5 25-23 24
11
 Фулхэм 17 7 2 8 24-26 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 24-25 23
13
 Ньюкасл 17 6 5 6 23-22 23
14
 Борнмут 17 5 7 5 26-29 22
15
 Тоттенхэм 17 6 4 7 26-23 22
16
 Лидс 17 5 4 8 24-31 19
17
 Нот. Форест 17 5 3 9 17-26 18
18
 Вест Хэм 17 3 4 10 19-35 13
19
 Бернли 17 3 2 12 19-34 11
20
 Вулверхэмптон 17 0 2 15 9-37 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 23:00 МЮ – Ньюкасл - : -
27.12 15:30 Нот. Форест – Ман. Сити - : -
27.12 18:00 Арсенал – Брайтон - : -
27.12 18:00 Брентфорд – Борнмут - : -
27.12 18:00 Бернли – Эвертон - : -
27.12 18:00 Ливерпуль – Вулверхэмптон - : -
27.12 18:00 Вест Хэм – Фулхэм - : -
27.12 20:30 Челси – Астон Вилла - : -
28.12 17:00 Сандерленд – Лидс - : -
28.12 19:30 Кр. Пэлас – Тоттенхэм - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 19
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 11
Юго Экитике
Юго Экитике

Ливерпуль

 8
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 7
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 6
Мохаммед Кудус
Мохаммед Кудус

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Рейнилдо Мандава
Рейнилдо Мандава

Сандерленд

 12 1 4
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 13 1 3
Тоте Гомеш
Тоте Гомеш

Вулверхэмптон

 13 1 2
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости