«Эвертон» — «МЮ»: Миколенко, Ришарлисон, Фернандеш и Роналду выйдут с первых минут

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Стали известны составы «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» на матч 32-го тура чемпионата Англии.

«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Годфри, Кин, Миколенко, Аллан, Делф, Ивоби, Гордон, Калверт-Льюин, Ришарлисон.

Запасные: Бегович, Кенни, Холгейт, Грэй, Дукур, Гомес, Брэнтуэйт, Рондон, Алли.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Алекс Теллес, Матич, Фред, Фернандеш, Санчо, Рэшфорд, Роналду.

Запасные: Хитон, Хендерсон, Далот, Джоунс, Ханнибал, Лингард, Мата, Погба, Эланга.

Матч «Эвертон» — «МЮ» пройдет 9 апреля в Ливерпуле и начнется в 14:30 мск.